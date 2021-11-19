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Совфед одобрил закон о праве отставников ВМФ носить кортики без оформления разрешения

Когда кортики приравняли к холодному оружию, от офицеров потребовали сдавать их при увольнении с флота

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, позволяющий офицерам Военно-морского флота (ВМФ) России в отставке пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды, не оформляя для этого специальное разрешение.

"Полученные гражданами РФ, уволенными и увольняемыми из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, кортики не будут подлежать регистрации в Росгвардии или ее территориальном органе, на них не потребуется получение соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия", - говорится в пояснительной записке.

Согласно действующей редакции статьи 19 закона "Об оружии", куда вносятся поправки, уволенные в запас военнослужащие обязаны в двухнедельный срок со дня получения кортика подать заявление о регистрации оружия. "С учетом цели передачи кортиков и их предназначения (пожизненное хранение и ношение с военной формой одежды, соблюдение воинских традиций и ритуалов) порядок их оборота целесообразно установить без ведения учета в Росгвардии", - отмечается в пояснительной записке.

Президент России Владимир Путин ранее поручил решить вопрос хранения кортиков для вышедших в отставку офицеров. До 2013 года все офицеры, прослужившие на флоте более 20 лет, автоматически получали право ношения формы, в которую входил и кортик. Но когда кортики приравняли к холодному оружию, от офицеров потребовали сдавать их при увольнении с флота. Получить клинок, причем не свой, можно было только после оформления дорогостоящего пакета документов и выполнения ряда условий, в том числе оборудования сейфа.

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