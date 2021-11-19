Минтруд предложил не учитывать имущество в розыске при комплексной оценке нуждаемости

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает исключить имущество, которое находится в розыске или под арестом, при комплексной оценке нуждаемости для назначения ряда социальных выплат на детей. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"Минтруд предлагает исключить имущество, которое находится в розыске или под арестом, при комплексной оценке нуждаемости. Так, в соответствии с предложенной редакции проекта постановления не будут учитываться авто- или мототранспортные средства, а также объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся под арестом, а также транспортные средства, которые находятся в розыске. Изменения планируется внести в правила начисления соцвыплат на детей от 3 до 7 лет, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям", - говорится в сообщении.

Также проект предусматривает смягчение правила нулевого дохода для беременных женщин. Сообщается, что правило нулевого дохода не будет распространяться, если женщина обратилась за выплатами на детей на двенадцатой неделе или позднее. Кроме того, это правило не будет действовать, если заявительница была беременна не менее 6 месяцев в расчетном периоде.

"Также устанавливается беззаявительность перерасчета выплат в связи с ежегодным изменением прожиточного минимума, а часть сведений переводится в формат межведомственного взаимодействия", - говорится в сообщении.

Комплексная оценка нуждаемости применяется при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно, которая составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, составляющего 50% от регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина, и ежемесячного пособия на ребенка от 8 до 17 лет, предоставляемого одиноким родителям в размере от 50% регионального прожиточного минимума ребенка. Изменения подготовлены по итогам анализа осуществления указанных мер социальной поддержки и сложившейся правоприменительной практики, сообщили в Минтруде.