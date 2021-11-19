Темпы вакцинации в Волгоградской области выросли в полтора раза с начала осени

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в Волгоградской области с начала осени выросли более чем в 1,5 раза. За сутки привились около 17,5 тыс. жителей, в начале осени ежесуточно прививались по 7-12 тыс. человек, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации региона.

"Порядка 17,5 тыс. жителей Волгоградской области в минувшие сутки прошли иммунизацию от новой коронавирусной инфекции: это самые высокие показатели с начала осенне-зимнего периода. В сентябре-октябре ежесуточно прививались порядка 7-12 тысяч человек", - говорится в сообщении.

По информации комитета здравоохранения региона, всего вакцинацию от ковида прошли более 1,18 млн волгоградцев.

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Волгоградской области остается сложной, но контролируемой. По данным оперштаба по Волгоградской области, в регионе выявлены более 112 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,1 тыс. человек.