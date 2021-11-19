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В Киеве заявили, что Украине надо $640 млн для обустройства границы с РФ и Белоруссией

Украина будет оснащать свою границу только "современными инженерными сооружениями", сообщили в МВД страны

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Обустройство границы с Россией и Белоруссией обойдется Украине в 17 млрд гривен (более $640 млн). Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Работа по инженерному обустройству современной границы будет стоить около 17 млрд гривен на участках границы с Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - сказал он, выступая в Верховной раде.

При этом министр подчеркнул, что Украина будет оснащать свою границу только "современными инженерными сооружениями".

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БелоруссияУкраинаРоссия
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