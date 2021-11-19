В Татарстане от коронавируса в 2021 году умерли шесть беременных

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Врачам Татарстана в 2021 году не удалось спасти от коронавирусной инфекции шесть беременных. Четверо из них были жительницами республики, две - из других регионов. Об этом сообщил журналистам в пятницу на еженедельном брифинге о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе заместитель главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

"Если мы говорим по 2021 году, то, к сожалению, мы потеряли шесть беременных. Четыре из них это жительницы нашей республики, две - не являются жителями Республики Татарстан", - сообщил Жаворонков.

Он напомнил, что беременность не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19.

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 267 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, на сегодняшний день в общей сложности коронавирус в республике диагностирован у 35 266 человек. Еженедельные темпы прироста в регионе сохраняются на уровне 19%.