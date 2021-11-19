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В Татарстане от коронавируса в 2021 году умерли шесть беременных

Четверо из них были жительницами республики

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Врачам Татарстана в 2021 году не удалось спасти от коронавирусной инфекции шесть беременных. Четверо из них были жительницами республики, две - из других регионов. Об этом сообщил журналистам в пятницу на еженедельном брифинге о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе заместитель главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

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"Если мы говорим по 2021 году, то, к сожалению, мы потеряли шесть беременных. Четыре из них это жительницы нашей республики, две - не являются жителями Республики Татарстан", - сообщил Жаворонков.

Он напомнил, что беременность не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19.

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 267 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, на сегодняшний день в общей сложности коронавирус в республике диагностирован у 35 266 человек. Еженедельные темпы прироста в регионе сохраняются на уровне 19%.

Теги
РоссияТатарстанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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