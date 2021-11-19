В трех районах Якутии первым компонентом вакцинировались от ковида 80% взрослого населения

ЯКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. В трех арктических районах Якутии 80% взрослого населения получили первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом ТАСС сообщила в пятницу заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

"По состоянию на 19 ноября в трех районах республики - Аллаиховском, Верхнеколымском и Момском - провакцинировано первым компонентом против новой коронавирусной инфекции более 80% взрослого населения", - сказала она.

По ее словам, в Аллаиховском районе первый компонент вакцины получили 84,02% жителей, завершили курс вакцинации 77,11% населения. В Верхнеколымском - 80,13% и 74,47%, в Момском - 84,14% и 73,92% взрослого населения соответственно.

Балабкина уточнила, что ранее, в августе, пяти муниципальным районам, в том числе Момскому и Аллаиховскому, были выделены дотации в размере одного миллиона рублей в качестве меры поощрения за организацию активной вакцинации населения от ковида.

Как добавили в пресс-службе регионального правительства, первый компонент вакцины от коронавируса получили 453 384 человека, что составляет 63% от всего взрослого населения республики. Второй компонент вакцины получили более 50% жителей Якутии.