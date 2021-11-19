Минздрав ФРГ считает, что четвертую волну коронавируса не остановить только вакцинацией

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в Германии усугубилась за неделю, нужно приложить усилия на национальном уровне, чтобы облегчить положение. Об этом заявил в пятницу журналистам в Берлине и.о. главы Минздрава Йенс Шпан.

"Ситуация серьезнее, чем была неделю назад. Динамика не меняется", - сказал он. "Одной только вакцинацией и бустерными прививками волну быстро остановить уже не получится", - добавил политик. Шпан напомнил о принятых накануне дополнительных ограничениях для непривитых.

Если раньше основным критерием при выборе ограничительных мер со стороны властей был семидневный показатель распространения коронавируса, то теперь решающим фактором является так называемый индекс госпитализации - число помещенных в больницы пациентов с COVID-19 на 100 тыс. жителей в течение семи дней. В связи с этим в стране вводятся три различных уровня заполненности клиник (3, 6 и 9), в соответствии с которыми будут утверждаться те или иные ограничения. Кроме того, согласно решению властей, все работники сферы ухода за престарелыми и инвалидами должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.

В последние недели уровень заболеваемости COVID-19 в Германии стремительно растет. В четверг количество подтвержденных новых случаев заражения в стране за сутки увеличилось на 65 371, что стало новым максимумом за все время пандемии. В этот же день, 18 ноября, и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела встречу с главами федеральных земель, по итогам которой был принят новый пакет мер, направленных на сдерживание темпов распространения инфекции.