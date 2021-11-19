Эксперт ожидает до двух всплесков заболеваемости ковидом в России до конца весны

"Период сложный будет, скорее всего, один или два всплеска заболеваемости еще до конца весны у нас будут. Но все-таки, по моим оптимистичным прогнозам, я думаю, что глобальная стабилизация ситуации с коронавирусом, когда пандемия еще останется, но не будет такой острой проблемой для России, она случится как раз к концу весны 2022 года", - сказал он в пятницу на пресс-конференции "Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация".