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Пандемия COVID-19

Эксперт ожидает до двух всплесков заболеваемости ковидом в России до конца весны

Врач-иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ БИО" Николай Крючков прогнозирует, что за этим последует стабилизация ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Один или два всплеска заболеваемости коронавирусной инфекции ожидаются в России до конца весны 2022 года, далее ситуация может стабилизироваться. Такой прогноз сделал врач-иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ БИО" Николай Крючков.

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"Период сложный будет, скорее всего, один или два всплеска заболеваемости еще до конца весны у нас будут. Но все-таки, по моим оптимистичным прогнозам, я думаю, что глобальная стабилизация ситуации с коронавирусом, когда пандемия еще останется, но не будет такой острой проблемой для России, она случится как раз к концу весны 2022 года", - сказал он в пятницу на пресс-конференции "Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация".

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