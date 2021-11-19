Замглавы администрации президента РФ призвал не придавать конфликтам национальную окраску

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Создание этнических анклавов из трудовых мигрантов способствует криминализации общества и провоцированию конфликтов с местным населением, в то же время акцентирование внимания в информационном поле на национальности преступников вызывает серьезную озабоченность. Об этом заявил в пятницу заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

"Сегодня остро воспринимаются факты вызывающего поведения отдельных граждан, игнорирование ими норм поведения и обычаев коренного населения. Формирование этнических анклавов, прежде всего из состава трудовых мигрантов и членов их семей, существенно затрудняющих их адаптацию в российском обществе, способствует не только криминализации общества, но и создает благоприятную почву для проявления национализма, ксенофобии и провоцирования этноконфессиональных конфликтов с местным населением", - сказал Магомедов, выступая на II Всероссийском форуме "Народы России".

Опросы показывают, отметил он, что большинство российских граждан негативно относятся к мигрантам, и это отношение "превалирует уже в течение определенного времени". По словам Магомедова, такие настроения оказывают существенное влияние и давление на состояние межнациональных отношений в стране.

В частности, он указал на проблему детей мигрантов: из них только "процентов 30-40%" охвачены российским школьным образованием, остальные же находятся "вне сфер внимания" государства. "В перспективе большинство из этих детей - это наши будущие граждане. Мы не можем допустить их анклавного образования и воспитания. Возможные последствия можно наблюдать в странах Европы и в США <…> Такая ситуация в стране недопустима, и главой государства уже даны соответствующие поручения", - сказал Магомедов.

По его словам, должно быть четкое понимание, что все граждане или гости России, независимо от их этнической, расовой, религиозной или иной принадлежности, обязаны соблюдать Конституцию и законы страны.

Не разжигать напряженность

"Вместе с тем вызывает серьезную озабоченность возрождающаяся практика в СМИ и публичном пространстве - упоминание и даже акцентирование внимания на национальности преступников или участников конфликтов. Тем самым бытовым конфликтам, уголовным преступлениям или административным правонарушениям придается межнациональная окраска, что недопустимо в принципе", - отметил Магомедов.

В частности, говоря о ситуации в своей родной республике, Дагестане, он обратил внимание на то, что "дагестанцы воспринимают как большую, величайшую несправедливость, когда многонациональный, трехмиллионный народ Дагестана ассоциируется с какими-то мерзавцами и преступниками, совершающими преступления в метро или где-то в другом общественном месте".

"Дагестанский народ занимает достойное место в семье российских народов и может гордиться тем огромным вкладом, который дагестанцы - ученые, писатели, поэты, спортсмены - внесли во славу великой нашей Родины <…> Нельзя по каким-то мерзавцам, преступникам делать вывод о целом народе. Надо, наоборот, чаще рассказывать, показывать, писать о позитивных примерах - тогда это будет работать на укрепление единства в целом нашей российской нации", - заметил замглавы администрации президента.

Магомедов призвал не допускать попыток разжигания межнациональной напряженности и не тиражировать подобные заявления. "А тех, кто сознательно совершает такие действия, - возможно, даже привлекать к ответственности", - добавил он.