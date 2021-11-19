Синоптики сообщили о похолодании в конце ноября в Петербурге и Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Отрицательные температуры воздуха и небольшой снег придут в Петербург и Ленинградскую область в ближайшие выходные, холод сохранится в регионах до конца ноября, рассказал в пятницу на пресс-конференции в Петербурге главный синоптик города Александр Колесов.

"Наступает тот момент, когда предзимье в нашем регионе входит в полную власть, и циклоны на холодной воздушной массе будут нам приносить очень часто ненастную погоду. <...> Завтра на всей территории - мокрый снег с образованием снежного покрова, на востоке Ленинградской области будет продолжать накапливаться снежный покров, рассчитываем, что до 10 см может выпасть. <...> В течение начала следующей недели холодная погода сохранится, и отрицательные температуры будут даже в течение дневных часов. <...>. Фронт температуры воздуха в эту последнюю декаду ноября более низкий, чем за все предыдущие декады, и основной фронт температуры воздуха все-таки отрицательный", - сказал синоптик.

Погоду в конце ноября будут определять циклоны. Синоптик отметил, что в соответствии с прогнозом, ожидаются перепады температур и осадки в виде дождя и снега. Когда циклоны будут уходить, в регионах прогнозируются кратковременные оттепели.

Прогноз на декабрь

Декабрь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прогнозируется теплым. Выпадет до 130% месячной нормы мокрого снега и дождя. Жителей ожидают отдельные холодные ночи, когда столбики термометров опустятся до минус 10 градусов. На погоду окажут влияние циклоны, рассказал Александр Колесов.

"Сейчас составленный предварительный прогноз говорит о том, что влияние циклонов будет продолжаться практически в течение всего [декабря], это в основном теплая погода, аномалия температуры воздуха по нашему региону до плюс двух, плюс четырех градусов. <…>. За счет того, что циклоны проходят, будет выпадать много осадков, поэтому прогнозируем до 100-130% от нормы. Осадки будут в основном в виде мокрого снега с дождем, в отдельные, наиболее холодные периоды, в виде снега. В течение месяца ночные температуры в основном будут в пределах ноля - минус пяти градусов, в отдельные холодные ночи понижаться до минус семи - минус 10 градусов, в восточных районах Ленинградской области до минус 10, минус 14 градусов", - сказал он.

Погода в Петербурге и западных районах Ленинградской области будет более теплой, чем в восточных. Жителей западных районов ожидают положительные дневные температуры. Но в некоторые дни прогнозируется похолодание до минус семи градусов. Синоптик отметил, что погода в декабре будет неустойчивой из-за прохождения циклонов, мокрый снег будет сменяться дождем.

Погода в декабре прошлого года в Петербурге также была относительно теплой с положительными показателями днем. Сильные морозы с кратковременными потеплениями пришли в регион в январе. В феврале в городе проходили снегопады, 20-градусные морозы держались до середины марта.