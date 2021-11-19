Штормовые предупреждения из-за ветра объявили в регионах ЦФО 19-20 ноября

ТАСС, 19 ноября. Усиление ветра до 20 м/с ожидается 19-20 ноября в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Воронежской, Тамбовской, Калужской, Тверской областях, в Костромской области. Сохранение непогоды возможно до утра 22 ноября. Почти на всей территории округа прогнозируются дождь и мокрый снег, сообщается на сайтах областных управлений МЧС и правительств регионов.

В Костромской области из-за прогнозируемых неблагоприятных метеоусловий вводится режим повышенной готовности. "В связи с прогнозируемым прохождением по территории Костромской области неблагоприятных метеорологических явлений в виде мокрого снега, дождя, порывов ветра до 20 м/с губернатор Сергей Ситников подписал распоряжение о введении на территории региона режима повышенной готовности с 15:00 19 ноября до 09:00 22 ноября", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

По данным региональных управлений МЧС и гидрометцентров, ухудшение погоды 20 ноября - ветер с порывами до 15-20 м/с, мокрый снег с дождем - ожидается в Воронежской, Калужской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях. "Количество выпавших за сутки осадков составит 10-20 мм. На дорогах [возможно] образование гололедицы. Температура по области в течение суток - минус два - плюс два градуса", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Тверской области.

Во Владимирской, Рязанской областях 20 ноября возможны порывы ветра до 13-18 м/с, в Ивановской - до 12-17 м/с, местами ожидается налипание мокрого снега, гололедица. Об усилении ветра в других регионах на данный момент не сообщается. Фактически на всей территории ЦФО 19-21 ноября прогнозируются мокрый снег и дожди различной интенсивности.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что ухудшение погоды 20 ноября связано с перемещением с запада на восток округа глубокого циклона, в отдельных районах порывы ветра могут достигать 24 м/с. 21 ноября циклон переместится на восток, осадки и ветер ослабеют.