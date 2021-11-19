В Воронежской области за 10 дней объем коечного фонда для больных ковидом сократили на 30%

ВОРОНЕЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Воронежской области закрыли 11 стационаров для пациентов с ковидом благодаря стабилизации ситуации с заболеваемостью. В настоящий момент в регионе развернуто чуть более 5,8 тыс. инфекционных коек, что на 30% меньше, чем 10 дней назад, сообщает в пятницу департамент здравоохранения региона.

"На сегодняшний день стационарное лечение заболевших COVID-19 осуществляют в 48 медицинских учреждениях на 5 855 койках", - сообщает департамент, уточнив, что койки закрыты в восьми больницах, а также в Нижнедевицкой, Верхнемамонской и Репьевской районных больницах. Согласно данным на 8 ноября, в регионе было развернуто 8 416 коек почти в 60 стационарах.

Как отметил глава региона Александр Гусев, ситуация с заболеваемостью в регионе в некоторой степени стабилизировалась. "Разница между выздоровевшими и вновь заболевшими начала достигать 1,5 тыс. человек. И если мы в пике имели общее количество заболевших больше 44 тысяч, то сейчас это уже менее 30 тысяч человек. Это не значит, что у нас совсем все хорошо, но эти улучшения - результат ограничений, которые мы вводили и которые воронежцы исполняли", - приводит пресс-служба слова губернатора.

В Воронежской области введена обязательная вакцинация от ковида для ряда граждан, планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. В настоящий момент первым компонентом вакцины привито чуть более 1 млн человек, вторым - 944 тыс. человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 169 тыс. случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровели 121 тыс. человек, 8 249 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим.