В Венгрии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

ВЕНА, 19 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венгрии возросло за сутки на 11 289, что стало новым максимумом за все время пандемии. Об этом в пятницу сообщил правительственный информационный портал.

С начала эпидемии инфекция была выявлена у почти миллиона венгров. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за последние сутки в стране умерли 135 человек. Общее число летальных исходов в Венгрии достигло 32 780.

"Мы находимся на пике четвертой волны <...>. Тем, кто не вакцинирован, грозит смерть", - сказал глава венгерского правительства Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. "По мнению вирусологов, ограничительные меры не защищают от заражения, а только замедляют распространение вируса. Единственное, что защищает вас, это вакцинация. Мы также знаем, что после введения второй дозы вакцины защитный эффект вакцины ослабевает примерно через шесть месяцев, поэтому необходима прививка третьей бустерной дозой", - добавил он.

Власти Венгрии ранее обязали всех сотрудников системы здравоохранения до 10 декабря сделать бустерную дозу вакцины против коронавируса, если с момента полной вакцинации прошло более 180 дней. В стране с 20 ноября вновь вступят в силу ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения вируса. Помимо медицинских учреждений и общественного транспорта, придется снова носить маски при посещении магазинов, торговых центров, кинотеатров, музеев и спортивных мероприятий.

Более половины населения Венгрии или 6 млн человек уже прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Венгерские власти особо отмечают, что распространение штамма коронавируса "дельта" представляет наибольшую опасность для тех, кто еще не был привит. Вакцинация населения в Венгрии осуществляется в том числе российской вакциной "Спутник V".