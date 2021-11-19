Обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет ввели в Тамбовской области

ТАМБОВ, 19 ноября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация для работающих граждан старше 60 лет и волонтеров введена в Тамбовской области. Данные категории населения должны быть полностью привиты до 1 февраля 2022 года, сообщается в постановлении регионального управления Роспотребнадзора, опубликованном в пятницу.