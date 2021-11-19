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Обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет ввели в Тамбовской области

Пожилым людям и волонтерам необходимо полностью привиться до 1 февраля 2022 года

ТАМБОВ, 19 ноября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация для работающих граждан старше 60 лет и волонтеров введена в Тамбовской области. Данные категории населения должны быть полностью привиты до 1 февраля 2022 года, сообщается в постановлении регионального управления Роспотребнадзора, опубликованном в пятницу.

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"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, следующим категориям, подлежащим обязательной вакцинации: гражданам в возрасте 60 лет и старше; лицам, осуществляющим волонтерскую деятельность", - говорится в постановлении.

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РоссияТамбовская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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