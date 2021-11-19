Число официально зарегистрированных безработных в России составляет менее 810 тыс.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Число официально зарегистрированных безработных в России на сегодняшний день составляет менее 810 тыс. человек. Об этом в пятницу заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В центрах занятости на сегодняшний день зарегистрированы менее 810 тыс. безработных граждан, при этом на портале "Работа в России" представлено свыше 1,8 млн вакансий, доступных непосредственно нашим гражданам", - сказал он VII Всероссийском форуме "Национальная система квалификаций России".

В конце октября министр сообщал, что в центрах занятости были зарегистрированы порядка 820 тыс. человек, что почти на 80% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда через центры искали работу около 3,6 млн человек.

По словам Котякова, в целом ситуация на рынке труда характеризуется как стабильная.

"По данным Росстата, уровень занятости превысил допандемические показатели", - добавил глава Минтруда.