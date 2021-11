Причиной признания "ОВД-Инфо" иноагентом могло стать его сотрудничество с "Мемориалом"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Причиной признания проекта "ОВД-Инфо" иностранным агентом могло стать его сотрудничество с "Мемориалом", который также имеет статус иноагента и получает финансирование от ряда зарубежных юридических лиц, о чем говорится в решении Замоскворецкого суда Москвы, с текстом которого ознакомился ТАСС.

В конце сентября Министерство юстиции включило в реестр иноагентов "ОВД-Инфо". После этого организация подала иск в суд с требованием отменить данное решение, который был отклонен. "Интернет-ресурс ovdinfo.org содержит предназначенные для неограниченного круга лиц актуальные новости о задержаниях на несогласованных публичных мероприятиях, привлечении к административной ответственности и уголовной ответственности за совершение правонарушений, связанных с участием в деятельности нежелательных организаций, доклады по проблемам свободы слова и собраний, в том числе совместные с межрегиональной общественной организацией "Правозащитный центр "Мемориал" и медиапроектом Совета Европы с описанием проблем в российском законодательстве и детальным списком рекомендаций по изменению российского законодательства в указанной сфере", - сказано в документе.

В нем также отмечается, что в Минюст России поступило сообщение из Росфинмониторинга о том, что межрегиональная общественная организация "Правозащитный центр "Мемориал" получила в 2021 году финансирование от таких иностранных источников, как Den Norske Helsingforskomite, International Partnership for Human Rights, OAK Foundation International Limited, Sigrid Rausing Trust, Stonex Financial Ltd, немецкая школа при посольстве Германии в Москве, управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"ОВД-Инфо" не представило в Минюст России уведомления о получении денежных средств и иного имущества от иностранных источников и об участии в политической деятельности. На основании этой информации Минюст издал распоряжение от 29 сентября № 1091-р, которым медиапроект "ОВД-Инфо" включен в реестр иностранных агентов. Принимая оспариваемое распоряжение, Минюст России действовал в пределах своей компетенции", - сказано в решении суда.

В "ОВД-Инфо" ранее признавали, что ведут тесное сотрудничество с "Мемориалом". Мосгорсуд 23 ноября проведет подготовку по иску о ликвидации правозащитного центра "Мемориал".