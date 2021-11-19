Центр "Арктурус" представил в Ростове-на-Дону макет станции спутниковой связи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Центр космических технологий "Арктурус" Минобрнауки РФ презентовал в ростовском коворкинге "Рубин" наземную станцию спутниковой связи. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе центра.

"Девятнадцатого ноября в самом большом коворкинге Юга России "Рубин" в городе Ростове-на-Дону прошла презентация макета наземной станции для организации спутниковой связи - для IoT-устройств и интернета на тестовой скорости 3G, которую разработали специалисты центра космических технологий "Арктурус" Минобрнауки России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня такие проекты реализуются в трех странах: в США (проекты Starlink и Amazon Kuiper), а также в Великобритании и Индии (совместный проект OneWeb). В России есть намерение запустить схожие проекты через государственную программу "Сфера". Как рассказал директор центра "Арктурус" Константин Гуфан, которого цитирует пресс-служба, макет демонстрирует работу базовой станции IoT и GSM/3G, собранных на основе открытых технологий для организации радиосети и обмена данными. Наземная станция обеспечивает наличие голосовой связи и доступа к интернету с использованием мобильных телефонов.

Во время презентации разработчики предложили сделать звонок на один из телефонов приглашенных журналистов. Как отметил директор по информационным технологиям НИИ "Спецвузавтоматика" Юрий Цимбаленко, макет показал свою полную работоспособность.

"Мы смогли увидеть, как может работать спутниковая связь в формате известных проектов как OneWeb - при нас совершили несколько тестовых звонков. В целом, решение задачи организации широкодоступного спутникового интернета, услуг связи или IoT посредством спутниковой группировки на низкой орбите сможет создать возможность по устранению цифрового неравенства в нашей стране и обеспечить связью дороги, труднодоступные места, социальные объекты в каждый уголок России", - отметил общественный советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев, слова которого привели в пресс-службе.