В Баварии вводят локдаун для непривитых

"Вводятся ограничения контактов для непривитых, де-факто это локдаун во всей федеральной земле", - сказал он. Кафе и рестораны будут закрываться самое позднее в 22 часа. "Будут закрыты ночные дискотеки, клубы и питейные заведения, - добавил политик. - Отменяются все ярмарки и рождественские рынки". По его словам, работу продолжат школы и детские сады.

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Самая крупная федеральная земля Германии - Бавария - вводит очередные ограничения на фоне четвертой волны пандемии коронавируса, они затронут гастрономическую сферу и коснутся непривитых граждан. Об этом заявил в пятницу премьер-министр региона Маркус Зёдер, его речь транслируют немецкие телеканалы.

Сейчас ограничения вводят по всей Германии, в каждой федеральной земле они могут быть разными. К примеру, в Берлине уже больше недели доступ в рестораны предоставляется только привитым и выздоровевшим от ковида.

В последние недели уровень заболеваемости COVID-19 в Германии стремительно растет. В четверг количество подтвержденных новых случаев заражения в стране за сутки увеличилось на 65 371, что стало новым максимумом за все время пандемии. В этот же день, 18 ноября, и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела встречу с главами федеральных земель, по итогам которой был принят новый пакет мер, направленных на сдерживание темпов распространения инфекции. В пятницу в Германии было выявлено более 50 тыс. случаев заражения.

Если раньше основным критерием при выборе ограничительных мер со стороны властей был семидневный показатель распространения коронавируса, то теперь решающим фактором является так называемый индекс госпитализации - число помещенных в больницы пациентов с COVID-19 на 100 тысяч жителей в течение семи дней. В связи с этим в стране вводятся три различных уровня заполненности клиник (3, 6 и 9), в соответствии с которыми будут утверждаться те или иные ограничения. Кроме того, согласно решению властей, все работники сферы ухода за престарелыми и инвалидами должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.