В Ингушетии благоустроили средневековый башенный комплекс для развития этнотуризма

МАГАС, 19 ноября. /ТАСС/. Средневековый башенный комплекс Гадаборш благоустроили в Ингушетии, на территории установили беседку для туристов в рамках реализации гранта молодежного форума "Машук" для развития в регионе этнотуризма. На благоустроенной площадке появилась возможность установки кемпингов и палаточного лагеря, рассказала ТАСС автор проекта Хава Китиева.

"Мой проект "Возвращение к истокам. Гадаборш" получил грант "Машука", который составил около 300 тыс. рублей, также финансово в реализации проекта приняли участие представители тейпа Гадаборш. Проект предполагает благоустройство прилегающей территории к башенному комплексу родовых башен Гадаборш и установку на территории беседки для гостей. В рамках реализации проекта нами сформированы условия для развития этнографического туризма посредством создания туристико-кемпинговой зоны с возможностями организации палаточного лагеря и проведения тейповых сходов с участием старейшин", - сказала Китиева.

По ее словам, главная цель проекта перекликается с его названием - это возвращение к истокам и сохранение отдаленных башенных комплексов, которые не так часто посещаются туристами и местными жителями.

Башенный комплекс замкового типа Гадаборш располагается на горе Цей-Лоам между поселками Кост и Оздик. Он состоит из боевой башни и шести жилых башенных сооружений, соединенных каменной оборонительной стеной в единый мощный замковый комплекс позднего средневековья. В прошлом замок имел сложную конституцию, с многочисленными узкими переходами, тупиками, тайниками, ловчими ямами, в настоящее время находится в руинах.