Примерно 4 тыс. беременных переболели коронавирусом в Тюменской области за пандемию

ТЮМЕНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Около 4 тыс. беременных перенесли коронавирус в Тюменской области с начала пандемии, ежедневно в моногоспиталь для беременных поступают до 30 пациенток. Об этом сообщили журналистам в пятницу в региональном оперативном штабе.

"За время пандемии в Тюменской области переболели коронавирусом около 4 тыс. беременных. <...> Ежедневно в тюменский моноинфекционный госпиталь для беременных, созданный на базе областного перинатального центра, поступают от 20 до 30 женщин с диагнозом COVID-19. Более половины из них - со средней и тяжелой формами заболевания", - говорится в сообщении.

Как уточнила глава отдела детства и службы родовспоможения областного департамента здравоохранения Елена Дедюкина, имеются случаи заболевания беременных в очень тяжелой форме. По ее информации, сейчас в реанимации находятся семь беременных, одна из них - на аппарате ИВЛ. Дедюкина также напомнила, что с 22-й недели беременным разрешили вакцинацию препаратом "Спутник V".

С начала 2021 года в Тюменской области беременные с коронавирусом родили 416 детей, а за все время пандемии - 490. За минувшие сутки зарегистрировали 334 случая заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировали 77 318 случаев, выздоровели 60 573 человека, полный курс вакцинации прошли 698 234. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 58%.