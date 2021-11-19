Бесплатный Wi-Fi появится в общественных зонах курорта Эльбрус в зимнем сезоне

НАЛЬЧИК, 19 ноября. /ТАСС/. Бесплатный Wi-Fi станет доступным в общественных зонах курорта Эльбрус с зимнего сезона 2021/2022. Об этом сказал гендиректор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев, выступая по видеосвязи на заседании межведомственной комиссии по вопросу обеспечения комплексной безопасности в районах нахождения туристских ресурсов в КБР.

"В планах зимнего сезона 2021-2022 гг. развернуть публичный Wi-Fi на территории общественных зон курорта Эльбрус", - рассказал он, уточнив, что подготовлен календарь мероприятий.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. На сегодняшний день всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус" предлагает горнолыжникам 15,4 км трасс и 7 подъемников (три из них - гондольного типа). В 2019 году на курорте отдохнули более 424 тысяч человек. Как сообщалось ранее, турпоток к подножию Эльбруса планируется довести до 1 млн человека в год. На развитие горнолыжного курорта до 2023 года предусмотрено 8,6 млрд рублей.

В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигая отметки 3 847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт. Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах. Впервые канатная дорога начала работать здесь 50 лет назад - в январе 1970 года.

О "Кавказ.РФ"

Ранее сообщалось, что Единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа", официально стал АО "Кавказ.РФ". Горные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и зарождающийся "Мамисон" остаются в управлении организации. Миссия единого института развития СКФО - содействие устойчивому социально-экономическому развитию регионов округа. Среди его ключевых задач, в частности, содействие в формировании благоприятного инвестиционного климата на Северном Кавказе, управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа, развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, а также создание условий для "открытого" бизнеса.

В апреле 2021 года были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Их функционал был сохранен и передан в объединенный институт развития, который получил новую систему управления и стал функционировать на базе АО "Курорты Северного Кавказа".