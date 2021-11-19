В Петербурге будут использовать искусственный интеллект для проверки КТ ковид-пациентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Александровская больница станет первым государственным стационаром в Санкт-Петербурге, который будет использовать технологии искусственного интеллекта для проверки заключений компьютерной томографии, выполненных пациентам с диагнозом "коронавирус". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

"Пилотный проект будет реализован совместно с петербургским разработчиком платформы Botkin.ai. Система позволит получить в автоматическом режиме верификацию КТ исследований и минимизировать вероятность врачебных ошибок, в частности, пропуска онкологических заболеваний на ранней стадии. Александровская больница станет первым государственным стационаром в Петербурге, где будет использован искусственный интеллект для верификации заключений КТ, выполненных пациентам с диагнозом "коронавирус", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, проект станет основой принципиально нового подхода к контролю качества оказываемой медицинской помощи, так как массовые пересмотры исследований только с привлечением врачей практически невозможны. Также новые технологии могут сделать больницу флагманом в создании регионального проекта ретроспективного анализа, аналогично проекту, реализованному в Нижнем Новгороде.