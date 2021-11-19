Самарская область и РГО будут сотрудничать в развитии сферы туризма региона

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Самарской области вместе с Русским географическим обществом (РГО) планируют развивать сферу туризма, проводить образовательные и научно-исследовательские выставки, исторические изыскания. Соответствующее соглашение заключили регион и РГО в пятницу, передает пресс-служба правительства Самарской области.

"19 ноября губернатор Дмитрий Азаров заключил соглашение о взаимодействии правительства Самарской области с Русским географическим обществом. Сотрудничество региона и знаковой для страны организации направлено на совместную реализацию научно-исследовательских, экологических, социальных, образовательных, культурных, туристических, а также иных программ и проектов", - говорится в сообщении.

Одним из главных направлений станет развитие туризма и повышение туристической привлекательности региона. Первый вице-президент РГО, заслуженный географ России Артур Чилингаров выразил большую заинтересованность в проектах и готовность РГО оказать необходимое содействие по продвижению туристического потенциала Самарской области.

Кроме того, соглашение подразумевает совместное проведение научно-исследовательских и исторических изысканий. В частности, Азаров отметил, что в Самаре планируется продолжить исследование документов, которые позволили бы получить дополнительную информацию о дате основания города. По официальным данным, датой основания считает 1586 год, когда был дан указ царя Феодора Иоанновича о возведении крепости на стрелке рек Волги и Самары. При этом, по мнению историков и краеведов, есть основания предполагать, что фактически поселение появилось раньше. Чилингаров отметил, что в случае необходимости РГО готово помочь в этом направлении.

Помимо этого, власти и РГО будут проводить совместные экспедиции, конференции, семинары, фестивали и выставки. Предполагается, что просветительские и образовательные мероприятия под эгидой РГО позволят привлечь самарцев к изучению истории региона и всей страны, а также укрепить межнациональный связи.

Взаимодействие с регионом по соглашению будет проводить Самарское отделение РГО, которое впервые было образовано в 1946 году, а юридически оформлено в мае 2016 года. Оно включает 200 человек и четыре местных отделения. В 2022 году планируется создать отделения в Сызранском, Камышлинском, Шигонском, Жигулевском и в других районах.

Для координации совместных действий с РГО в Самарской области будет создана рабочая группа и попечительский совет, который Дмитрий Азаров.