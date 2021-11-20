Власти Сингапура запретят невакцинированным жителям ходить в гости и библиотеки

СИНГАПУР, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Сингапура ужесточают ограничения для невакцинированных жителей, запретив им ходить в гости, а также посещать библиотеки. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции министр здравоохранения Он Е Кун.

"Вакцинация является ключевым элементом для защиты населения в процессе возвращения к нормальной жизни", - сказал министр. Так, по его словам, "с 22 ноября будет разрешено принимать гостей группой до пяти человек [в настоящее время до двух]". Вместе с тем глава ведомства подчеркнул, что "посещать другие дома можно будет только вакцинированным жителям". "Люди, не сделавшие прививку, должны максимально защитить себя и ограничить социальную активность, по возможности оставаться дома", - добавил он.

Министр также сообщил, что "с 22 ноября в кафе, ресторанах и других местах общепита за одним столом смогут собираться до пяти [вакцинированных] человек".

Как отметил Он Е Кун, "начиная с 1 декабря власти расширяют так называемую политику дифференцированных подходов для вакцинированных, которая будет также действовать в отношении библиотек, занятий в общественных центрах". Таким образом, невакцинированные жители не смогут посещать эти места. Ранее подобные ограничения были введены в отношении торговых центров, заведений общепита, спортивных и тренажерных залов.

Массовая вакцинация стартовала в республике в начале года, а с сентября началась ревакцинация. Программа иммунизации подростков старше 12 лет была здесь запущена с июня. На сегодняшний день обе дозы прививки получили примерно 85% всех жителей Сингапура. Власти республики с августа начали так называемый подготовительный этап жизни с COVID-19, постепенно снимая ограничения. Вместе с тем, если на тот момент фиксировалось не более 50 новых случаев в сутки, но сейчас данный показатель достигает 3 тыс. Однако почти в 99% случаях у инфицированных заболевание протекает бессимптомно или же в легкой форме.