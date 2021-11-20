Казань объявлена молодежной столицей Организации исламского сотрудничества в 2022 году

КАЗАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Статус "Молодежная столица ОИС - 2022" присвоен Казани на заседании правления молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в субботу, передает пресс-служба главы республики.

"19 ноября на заседании правления молодежного форума Организации исламского сотрудничества принято решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС - 2022". В разные годы данного статуса удостаивались города Стамбул (Турция), Шираз (Иран), Путраджая (Малайзия), Фес (Марокко), Доха (Катар) и ряд других", - сообщает пресс-служба.

Минниханов отметил, что это событие символично в преддверии 1 100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которое будет отмечаться в следующем году. "Получению статуса молодежной столицы ОИС предшествовала большая подготовительная работа. Татарстан уже на протяжении многих лет принимает на своей территории крупные молодежные международные мероприятия", - цитирует Минниханова пресс-служба.

По его словам, в этом статусе в Казани в 2022 году планируется проведение ряда международных мероприятий - глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи стран ОИС, международный молодежный фестиваль мусульманской культуры, международные конные скачки и другие.

"Президент РТ поручил министерству по делам молодежи республики подготовить итоговый план мероприятий, внести предложения по оргкомитету, а также организовать необходимую межведомственную работу", - сообщает пресс-служба.