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Пандемия COVID-19

В КНР приостановили поставки рыбы судном РФ из-за выявленного коронавируса в образцах

Как сообщили в Главном таможенном управлении Китая, такие меры применены в отношении траулера "Лангуста"

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Китайские органы пограничного контроля в связи с обнаружением зараженных коронавирусом образцов приостановили прием продукции с судна РФ, занимающегося поставками рыбы в КНР. Об этом сообщило в субботу Главное таможенное управление (ГТУ) Китая.

Как уточняется в заявлении, опубликованном на сайте учреждения, соответствующие меры были применены в отношении траулера "Лангуста", на котором перевозится продукция российской компании ЗАО "Курильский рыбак". В ходе проверки сотрудники таможни обнаружили вирус на одной из упаковок замороженного минтая.

Согласно официальному уведомлению, в соответствии с установленными правилами ГТУ на неделю приостанавливает прием грузовых таможенных деклараций от данной компании.

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