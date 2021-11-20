Георгиевский крест стал знаком отличия ордена Святого Георгия

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Георгиевский крест считается знаком отличия ордена Святого Георгия. Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

"Установить, что знак отличия - Георгиевский крест считается знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским крестом, являющимся государственной наградой РФ", - говорится в документе.

Орден Святого Георгия - высшая военная награда Российской Федерации. Она ведет свою историю с XVIII века, когда императрицей Екатериной II был учрежден военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. За полтора столетия существования - до Октябрьской революции 1917 года - вокруг ордена Святого Георгия сложился целый комплекс наград, в том числе Георгиевский знак отличия (с 1913 года - Георгиевский крест).

Орден Святого Георгия был восстановлен в современной России и имеет четыре степени, самая высокая - I. Им награждаются военнослужащие из числа старших и высших офицеров за проведение боевых операций по защите Отечества, а также за миротворческие операции на территории других государств. Орденом IV степени могут отмечаться также младшие офицеры, проявившие личную отвагу и высокое воинское мастерство в бою. Вместе с орденом в 1992 году был восстановлен и знак отличия для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов - Георгиевский крест.