Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Гаркалина

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью актера театра и кино Валерия Гаркалина. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Утрата для российского театра и кино такого характерного и харизматичного актера невосполнима. Яркий, многогранный и талантливый человек, Валерий Борисович вписал множество страниц в историю отечественного кинематографа и театра", - приводятся в телеграмме слова Мишустина.

Глава кабмина отметил талант Гаркалина как актера и педагога. "Его роли в комедии заставляли миллионы людей смеяться до слез и восхищаться гением этого удивительного актера, - говорится в телеграмме. - Он щедро делился своими знаниями и опытом со студентами, начинающими актерами, многие годы преподавая в ведущих театральных вузах страны. Частицы безграничного таланта и очень доброй души навсегда останутся с его учениками".

Гаркалин был доставлен 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке. В субботу стало известно о его смерти, актер умер в возрасте 67 лет.