В Вене на протесты против обязательной вакцинации от COVID-19 вышли десятки тысяч человек

ВЕНА, 20 ноября. /ТАСС/. Массовые акции протеста проходят в субботу в Вене против локдауна для всех и плана австрийского правительства ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 с февраля 2022 года. Демонстрации сторонников добровольного решения о вакцинации от коронавируса в центре города собрали несколько десятков тысяч человек, передает корреспондент ТАСС.

Австрийцы вышли на улицы целыми семьями с детьми. В руках протестующие держат национальные флаги Австрии и транспаранты с лозунгами против принуждения к обязательной вакцинации, за свободное решение граждан в этом вопросе. На многих баннерах можно увидеть лозунг: "Мое тело, мое здоровье, мое решение", "Свобода для всех, нет принуждению к вакцинации".

Как сообщил корреспонденту ТАСС один из организаторов протестов, демонстрация в Вене собрала несколько десятков тысяч человек. При этом ожидалось участие порядка 50 тыс. демонстрантов. Участники мирного митинга рассказали, что вышли бороться за свое право самостоятельно принимать решение о прививке. "Я выступаю за свободу выбора. Я привита, но считаю, что люди должны делать этот выбор самостоятельно, без давления сверху", - отметила активистка Тереза.

Демонстрация проходит мирно. Люди поют песни и скандируют лозунги против правительства Австрии.

Правительство Австрии из-за критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 и загруженностью больничных коек объявило о введении с 22 ноября общенационального локдауна на три недели для всех жителей, а также начале к подготовке обязательной вакцинации от нового коронавируса с февраля 2022 года.