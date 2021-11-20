Крытую часть экстрим-парка "Урам" в Казани откроют 22 ноября

КАЗАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Крытая зона казанского парка "Урам", ставшая второй частью самого большого экстрим-парка в Европе, откроется 22 ноября. Об этом сообщается в Instagram экстрим-парка "Урам".

"Крытый парк откроется в понедельник, 22 ноября, в 10:00", - сообщили в Instagram.

В крытой части парка площадью 7,9 тыс. кв. м на двух этажах располагаются экстрим-зоны (эйр-парк, стрит-плаза, бетонный боул и скейт-дом) и культурные пространства, открытые для всех желающих: центр современной музыки, школа диджеинга, скейт-шоп, зал для танцев, галерея, лекторий, кафе, зона для отдыха и раздевалки с душевыми и туалетами. Концепцию крытого экстрим-парка разработали в консорциуме архитектурно-строительной компании Legato Sports Architecture и бюро Kosmos.

Планируется, что "Урам" станет полноценным общественным пространством для молодежи, центром уличной культуры. Как говорят авторы проекта, главная задача экстрим-парка "Урам" - дать молодежи востребованное, современное и профессиональное пространство для самовыражения и занятий тем, что им действительно нравится.

Первая часть экстрим-парка "Урам" открылась 30 августа 2020 года. На территории располагаются стритбольная площадка, площадки для паркура и воркаута, два памп-трека и скейт-парк. Это был первый проект, реализованный в рамках концепции благоустройства набережной реки Казанки. В рамках этой концепции, рассчитанной до 2030 года, вокруг Казанки должно появиться 12 новых парков.