Госавтоинспекция призвала к внимательности и осторожности на дорогах в непогоду

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов к осторожности и внимательности на дорогах России с ухудшением погоды. В таких условиях лучше воздержаться от поездок за рулем и воспользоваться общественным транспортом, сказали в ведомстве.

В настоящее время во многих регионах России отмечается ухудшение погоды. Резкое понижение или перепады температуры, усиление осадков привели к осложнению дорожной обстановки в ряде регионов. Сложная ситуация в Мордовии, Татарстане, Чувашии, Хабаровском крае, Нижегородской, Пензенской и Сахалинской областях.

"Госавтоинспекция рекомендует водителям по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться. Пешеходы при неблагоприятных погодных условиях, сильных осадках и ограничении видимости также подвержены дополнительному риску на дорогах", - сказали в ведомстве.

ГИБДД напоминает пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.

Сотрудники госавтоинспекции работают на проблемных участках трасс, сопровождают снегоуборочную технику, принимают меры для ликвидации автомобильных заторов. В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения на загородных трассах. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах водители и пешеходы могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения госавтоинспекции, говорят в ГИБДД. Сотрудники постараются оказать содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.