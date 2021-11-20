В Загребе проходит массовая акция протеста против ковид-паспортов

ЗАГРЕБ, 20 ноября. /ТАСС/. Граждане Хорватии, выступающие против использования так называемых ковид-паспортов, проводят в субботу в Загребе протестную акцию. Об этом сообщило национальное телевидение HRT .

По его данным, автобусы с активистами прибывают из разных городов страны на два места сбора, расположенные недалеко от центральной площади Бана Йосипа Елачича, куда демонстранты направятся двумя организованными маршами. Количество участников пока не приводится, однако по кадрам видно, что их уже несколько сотен.

В социальных сетях организаторы назвали нынешнюю акцию как "Белый тихий марш", таким образом, давая понять о мирном характере демонстрации.

Как отметили в правоохранительных органах Загреба, акция является несанкционированной. За ее проведением наблюдают сотрудники полиции, дислоцированные по маршруту следования маршей.

Эпидемиологическая ситуация

В Хорватии в связи с непростой эпидемической ситуацией с 15 ноября действует режим, при котором наличие ковид-паспортов для сотрудников и посетителей всех государственных ведомств обязательно. С 16 ноября данную меру также распространили на сферу образования. В случае их отсутствия требуется наличие отрицательного ПЦР-теста.

По данным Национального штаба гражданской защиты, число привитых первым компонентом вакцины в Хорватии составило 62,14% среди взрослых жителей, или 52,04% от всего населения страны.

Первый случай заражения коронавирусом в республике был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрировано свыше 566 тыс. инфицированных, почти 521 тыс. пациентов выздоровели, 10 243 человека в результате осложнений умерли.