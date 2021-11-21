Премию имени Гамова вручили на конференции русскоязычных ученых в США

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Филолог Марк Липовецкий и биохимик Вадим Гладышев получили премию имени Георгия Гамова, присуждаемую Российско-американской ассоциацией ученых (RASA-America, Russian-American Science Association). Церемония вручения состоялась в субботу в рамках 12-й ежегодной конференции RASA-America, которая проходит 20-21 ноября в Санкт-Петербурге (штат Флорида) в гибридном - очном и виртуальном - формате.

Лауреаты премии были объявлены оргкомитетом в сентябре. Профессор славянских языков в Колумбийском университете и выпускник Уральского государственного университета, литературовед и литературный критик Марк Липовецкий получил награду "за оригинальные исследования современной русской литературы, в частности постмодернизма, в широком культурном контексте", профессор медицины в Гарвардском университете, член Национальной академии наук США и выпускник Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Вадим Гладышев - "за исследования селенобелков и молекулярных механизмов старения, а также за вклад в развитие международного научного сотрудничества".

"Особенно почетно для меня то, что я оказался первым гуманитарием, получившим эту премию", - отметил Липовецкий, обратившись к участникам конференции по видеосвязи перед тем, как выступить с докладом на тему "Культурные языки научной интеллигенции: трансформации прогрессора". Выступление Гладышева было посвящено "количественной оценке старения и омоложения".

Премия была учреждена в 2015 году в память о Георгии Гамове (1904-1968), советском и американском физике-теоретике, известном работами по квантовой механике, ядерной физике, астрофизике и биологии. Он был членом-корреспондентом Академии наук СССР и членом Национальной академии наук США. Награда присуждается русскоязычным ученым, работающим в США.

Ежегодная конференция RASA-America посвящена в этом году российскому ученому, лауреату Нобелевской премии в области физиологии и медицины Илье Мечникову. Конференция по традиции становится площадкой для выступлений, встреч и обмена мнениями русскоязычных ученых, организаторов науки, инноваторов и предпринимателей.