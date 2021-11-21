В России вспоминают жертв дорожно-транспортных происшествий

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечают в России. В соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН памятным днем считают третье воскресенье ноября. В 2021 году оно приходится на 21 ноября. В этот день глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников обратился ко всем участникам дорожного движения.

"Мероприятия, которые проводятся в этот день, пропитаны скорбью и желанием поддержать тех, кто пережил жизненную трагедию, но не был сломлен. Почти все эти люди спустя время стараются объяснить другим, насколько важно быть на дороге собранным, внимательным, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Независимо от того, пешеход вы или водитель, находитесь за рулем автомобиля или мотоцикла, думайте о своей безопасности и окружающих вас людей. Больно признавать, но большая часть трагедий - это результат безрассудного поведения на дороге, легкомысленного отношения к безопасности и закону, агрессии и неуважения к участникам дорожного движения", - сказано в обращении.

Михаил Черников также подчеркнул, что снижение смертности в автомобильных авариях - одна из важнейших задач, стоящих перед органами государственной власти. "Сегодня продолжается реализация федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги". Проводимые мероприятия позволяют ежегодно сохранять тысячи человеческих жизней, создавать эффективные механизмы, которые должны работать на достижение основной цели - снижения смертности населения от дорожно-транспортных происшествий", - сказал он.

Михаил Черников выразил глубокие соболезнования всем, чьи родные и близкие стали жертвами ДТП. "Вновь повторяю, что многое зависит от каждого участника дорожного движения. Пусть Всемирный день памяти жертв ДТП напомнит владельцам автотранспорта о культуре вождения, пешеходам - о соблюдении необходимых мер безопасности, чтобы желание не подвергать себя и окружающих риску перестало быть только декларируемым посылом, а стало руководством к действию для каждого из нас", - заключил глава российской Госавтоинспекции.

Всего, по данным ведомства, за десять месяцев 2021 года произошло более 109 тыс. дорожно-транспортных происшествий, из которых почти 97 тыс. случились по вине водителей, нарушивших правила дорожного движения, это примерно такой же показатель, как и за аналогичный период 2020 года. Согласно статистическим данным, всего за десять месяцев в ДТП погибли 12 тыс. человек и более 137 тыс. пострадали. Наибольшее количество ДТП происходит по пятницам, в основном в вечернее время. Согласно официальной статистике аварийности, самое опасное время для автомобилистов - с 17:00 до 20:00. Как правило, в это время увеличивается число водителей, садящихся за руль нетрезвыми, а также уставшими после трудового дня. Наиболее спокойное время - с часа ночи до семи утра. Именно в этот временной промежуток произошло наименьшее число ДТП.