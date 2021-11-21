На Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановили движение поездов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили после инцидента с пассажиром на путях. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от станции "Курская" до станции "Партизанская" из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.