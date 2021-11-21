В Татарстане расширили участок дороги к Ижевску и Перми от трассы М-7 "Волга"

КАЗАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Участок подъездной дороги к Ижевску и Перми от трассы М-7 "Волга" открыт для движения в воскресенье, сообщает пресс-служба ФКУ "Волго-Вятскуправтодор".

"Работы завершены на 11-км участке (4-15 км), проходящем вдоль трех населенных пунктов Менделеевского района Республики Татарстан. В ходе капремонта федеральные дорожники увеличили количество полос движения с двух до четырех", - сообщает пресс-служба.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия отметил, что обновленный участок дороги был сложным и аварийным. "Это участок, где было очень много ДТП. <...> Те технологии, которые здесь использованы, они самые современные. Здесь идет апробация, что будет дальше, как будем расширять вот эти дороги в стране", - сказал Минниханов.

В пресс-службе ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" подчеркнули, что на объекте созданы условия для обеспечения безопасности дорожного движения. В частности, установлены барьерные ограждения между встречными потоками и на обочине, смонтировано более 300 дорожных знаков, построены левоповоротные съезды. Рядом с населенными пунктами устроено шесть автобусных остановок с пешеходными дорожками.

Заместитель руководителя Росавтодора Андрей Самарьянов сообщил, что капитальный ремонт участка дороги был проведен в сжатые сроки, в течение одного дорожно-строительного сезона. "Вводимый участок автомобильной дороги обеспечивает транспортную связь не только на территории Республики Татарстан, но и между субъектами, а также с ОЭЗ "Алабуга", - сказал Самарьянов.

Работы на участке подъездной автодороги к трассе М-7 "Волга" начались в мае 2021 года, они завершены на год раньше намеченного срока. Расширение участка дороги позволит увеличить пропускную способность трассы М-7 в Менделевском районе республики и повысить уровень безопасности дорожного движения.