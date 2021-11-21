МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов налоговой службы с профессиональным праздником, отметив уникальную цифровую экосистему ФНС России и новые подходы ведомства в налоговом администрировании. Текст поздравления опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

"За более чем 30 лет ФНС России превратилась в одно из самых прогрессивных и высокотехнологичных ведомств в мире, лидера цифровой трансформации и инноваций. Сегодня здесь создана уникальная цифровая экосистема, которая позволяет применять новые подходы в налоговом администрировании, развивать аналитику. Оперативные и удобные инструменты, онлайн-сервисы и мобильные приложения обеспечивают открытость ведомства, повышают прозрачность налогообложения, упрощают процедуры взаимодействия бизнеса и людей с органами государственной власти", - отметил премьер.

Глава правительства также отметил талантливость и компетентность коллектива ФНС. "Благодаря вашему профессионализму, ответственности, целеустремленности увеличиваются налоговые поступления в бюджет, решаются важные задачи, направленные на развитие экономики и социальной сферы, повышение благосостояния и качества жизни миллионов наших граждан", - подчеркнул он.

21 ноября в России ежегодно отмечается День работника налоговых органов - профессиональный праздник сотрудников Федеральной налоговой службы, установленный указом главы государства от 11 ноября 2000 г. Выбор даты обусловлен тем, что 21 ноября 1991 г. президентом РСФСР Борисом Ельциным был подписан указ о создании Государственной налоговой службы.