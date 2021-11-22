Власти Франции заявили, что пятая волна коронавируса в стране начинается стремительно

"Сейчас у нас ситуация с пятой волной. Мы можем констатировать, что она начинается стремительно. За неделю число новых случаев выросло на 80%, в среднем 17 тыс. случаев ежедневно", - сказал он.

"Есть элементы, которые вызывают у нас обеспокоенность, но есть и те, что вселяют уверенность", - сказал Атталь. Он отметил, что Франция "несколько раньше соседних стран" начала кампанию по ревакцинации населения при том, что в стране достаточно большой процент населения привился от коронавируса. В то же время официальный представитель правительства не дал прямого ответа на вопрос о том, собираются ли власти страны по примеру Австрии вводить повторный режим самоизоляции и не будет ли каких-то ограничений только для тех, кто еще не вакцинирован. Атталь заявил, что власти считают санитарный пропуск основным средством профилактики эпидемии, и отметил, что благодаря ему до сих пор не были ведены более жесткие ограничения по стране.

Согласно последним данным властей, во Франции за последние сутки было выявлено 22,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как с начала эпидемии их насчитывается уже около 7,4 млн. Жертвами пандемии стали более 118 тыс. человек. По данным Минздрава Франции, более 51 млн человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, из них 50 млн человек прошли полный курс. 5,3 млн французов прошли ревакцинацию. Всего в стране проживает около 67 млн человек.

В начале ноября Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции в окончательном чтении приняла законопроект, продлевающий действие санитарных мер по борьбе с пандемией до 31 июля 2022 года. Выход из переходного периода после режима чрезвычайной санитарной ситуации, который действует с конца мая этого года, также было решено продлить до этой даты. В течение этого периода премьер-министр своими декретами без согласования с парламентом может ограничивать перемещения по территории страны и работу общественных заведений, а также проведение массовых мероприятий, вводить ограничения на транспорте. Для введения повторного режима самоизоляции или комендантского часа потребуется повторное согласование с парламентом нового закона о введении режима чрезвычайной санитарной ситуации.