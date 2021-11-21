Пермская IT-компания разработала комплексную экосистему для отслеживания здоровья

ПЕРМЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Пермский IT-разработчик создал экосистему на основе искусственного интеллекта, которая позволяет предсказывать состояние здоровья на основе медицинских показателей, выдавать рекомендации, а также взаимодействовать с клиниками, аптеками и лабораториями. Проект создан в рамках реализации Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщил ТАСС директор компании "Биогеном" Алексей Дубасов.

"Мы создали медицинскую платформу на базе мобильного приложения. Пользователь сначала может загрузить бланки лабораторных исследований, затем получить автоматическую интерпретацию биомаркеров, которые имеют отклонения. После этого мы пишем, какие врачи смогут проконсультировать по каждому вопросу. В настоящее время мы работаем над расширением функционала приложения", - рассказал Дубасов.

На сегодняшний день пользователи приложения могут загрузить бланки исследований, получить рекомендации и онлайн-консультацию. По словам разработчика, к настоящему времени около 10 тыс. человек воспользовались этими функциями.

В конце ноября в приложении будет реализована запись на прием к врачу, сдачу анализов, а также заказ лекарства. Создатель приложения рассказал о сотрудничестве с рядом клиник, лабораторий и аптек. На данный момент, по словам Дубасова, около половины клиник уже выразила согласие на участие в совместном проекте. "Наша задача - охватить к концу 2022 года 60-70% участников рынка - клиник, лабораторий и аптек Пермского края", - добавил Дубасов.

К тому времени пользователи смогут составить собственную "Цифровую карту здоровья", что позволит им предсказывать состояние здоровья на основе медицинских показателей. Приложение использует рекомендации как Минздрава РФ, так и Всемирной организации здравоохранения по тем или иным болезням. Также будет добавлен сервис напоминания о приемах лекарствах.

О проекте

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В числе сквозных технологий НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".

"Биогеном" - пермская компания-разработчик медицинских сервисов на основе технологий искусственного интеллекта. Компания разработала многофункциональную медицинскую платформу на базе искусственного интеллекта, которая обладает системой для самостоятельного скрининга состояния здоровья и дает возможность удобного взаимодействия пользователям.