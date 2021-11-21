Завершился сезон регистраций брака в метро Москвы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Торжественные церемонии бракосочетания в красивую дату 21 ноября 2021 года стали завершающими в проекте с московским транспортом в текущем году. Две пары поженились на станции "Маяковская" с 02:00 до 03:00, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"Свадебный сезон в метро в 2021 году особенно запомнился для шести пар молодоженов. В красивые даты 21.08.21, 12.09.21 и для двух пар молодоженов 21.11.21 на станции метро "Маяковская" звучал марш Мендельсона и заветное "да". Станция была предназначена только для новобрачных и их гостей, церемонии не препятствовали пассажиропотоку. Свадебные фотосессии проходили в составах "Номерной" и "Москва-2020", - отметила пресс-служба.

Первая торжественная церемония прошла для интернациональной пары. Невеста Зоя, гражданка России, и Ондржей, гражданин Чехии, познакомились на курсах чешского языка, которые проходили недалеко от станции "Маяковская". Молодожены Анна и Антон выбрали станцию "Маяковская" как самую оригинальную площадку.

"Мы познакомились 2,5 года назад на бизнес-мероприятии, посвященному развитию ИТ-сферы. В тот вечер оказались за одним столом в компании с другими коллегами после всех официальных мероприятий, разговорились и в итоге всю ночь гуляли в соседнем парке. Нас везде сопровождала бездомная собака, встретившая нас на набережной и проводившая в итоге до нашего отеля. Наверное, контролировала, чтобы мы вместе ходили", - рассказывает с улыбкой невеста.

"Возможность заключить брак на выездных локациях привлекает молодоженов не только интерьерами, удобным расположением, но и общими воспоминаниями об этом месте. Истории пар, которые заключили брак на станции "Маяковская", так или иначе были с ней связаны. Кто-то из пар встретился на станции на первом свидании, другие супруги являются работниками московского метро, одна из невест была поклонницей творчества Владимира Маяковского", - рассказала начальник Дворца бракосочетания Елена Филина. Она добавила, что проект по регистрации брака на выездных площадках помогает молодоженам начать свою семейную жизнь с еще более ярких эмоций и впечатлений

Подать заявление на заключение брака на выездных площадках города можно онлайн на mos.ru и портале госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС. Госпошлина остается прежней - 350 рублей, а при подаче заявления онлайн - 245 рублей. Полный перечень площадок опубликован на mos.ru, получить подробную информацию можно в спецпроекте "Новые адреса счастья".