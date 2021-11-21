Сайт с детскими туристическими маршрутами по Волгограду запустят к 2022 году

ВОЛГОГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Волгоградские школьники разработали туристические маршруты для жителей и гостей города благодаря президентскому гранту. В рамках проекта "Волгоград без фильтров" готовится сайт, где к 2022 году будут размещены туры, придуманные детьми, сообщила ТАСС сооснователь проекта Александра Сукиасян.

"Волгоград признан столицей детского туризма, и мы сейчас завершаем проект, который называется "Волгоград без фильтров". Он посвящен именно детскому туризму, ребята сами разработали туристические маршруты, но не те, которые когда-то создали их бабушки, дедушки или туроператоры. Они именно своими глазами смотрят на современный Волгоград, на то, что им здесь нравится, что бы они хотели показать своим сверстникам, которые приезжают в гости", - сказала она, добавив, что к 2022 году планируется запустить сайт, где каждый волгоградец или турист сможет найти созданные детьми туры.

Проект школьного туризма "Волгоград без фильтров" разработан педагогами и учениками частной школы Волгограда "Поколение", а приняли в нем участие около 300 учеников 50 школ. Реализовать его удалось благодаря поддержке Фонда президентских грантов, которая составила почти 500 тыс. рублей. Еще 530 тыс. направлены на проект из средств школы.

Цель - показать, что город Волгоград может быть интересным и привлекательным для подростков. В детские туристические маршруты вошли не только достопримечательности, связанные со Сталинградской битвой, а также и объекты времен Царицына, современные музеи и креативные пространства, самый большой памятник Ленину, самый длинный в Европе дом, самый большой остров на реке Сарпинский, песчаные пляжи на Волге.