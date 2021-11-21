Полиция Брюсселя применила слезоточивый газ против протестующих из-за санитарных мер

БРЮССЕЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. До 35 тыс. человек принимают участие в воскресенье в манифестации в Брюсселе против ужесточения санитарных мер в Бельгии. Об этом заявила представитель брюссельской полиции Ильзе Ван Де Кере.

БРЮССЕЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Полиция Брюсселя применила слезоточивый газ против участников акции протеста, которая проходит в воскресенье в столице в связи с ужесточением санитарных мер в Бельгии, в частности, с широким использованием так называемых ковид-паспортов, передает корреспондент ТАСС.

По данным полиции, акция собрала около 35 тыс. человек.

"По нашим оценкам, число манифестантов приближается к 35 тыс. Мы рекомендуем автомобилистам избегать центра города", - написала представитель брюссельской полиции в Twitter.

Колонна манифестантов выдвинулась в 14:00 (16:00 мск) от Северного вокзала по бульварному кольцу в направлении Южного вокзала. На одном из участков маршрута участники акции начали кидать камни и палки в полицейских, которые в ответ применили слезоточивый газ. В настоящее время участники акции уже активно расходятся по домам.

Полиция ранее была вынуждена применить водомет, чтобы не допустить поворота колонны на улицу Луа в направлении Европейского квартала Брюсселя, то есть в сторону от согласованного с властями маршрута.

Акция протеста была разрешена городскими властями. Значительная часть центра города закрыта для движения автомобилей, что вызвало пробки на прилежащих улицах.

Участники манифестации считают, что санитарные меры не способствуют сдерживанию пандемии, а "ведут лишь к разделению общества".

"Мы вакцинированы, но нас снова заставляют носить маски, показывать QR-коды, число ограничений растет, но мы видим, что одновременно растут и [темпы] пандемии, то есть это все не работает", - сказал корреспонденту ТАСС Патрик, который вместе со своим братом, женой и сыном вышел на манифестацию. Никто из них не надел масок, как и большая часть протестующих, вопреки принятым в Бельгии правилам проведения массовых мероприятий.

Ужесточение санитарных мер

С 1 ноября в Бельгии введены QR-коды для доступа в рестораны и бары, больницы, развлекательные и спортивные учреждения на всей территории страны. Посещать все эти заведения бельгийцы теперь могут только в трех случаях: если они вакцинированы двумя дозами не менее двух недель назад, если они переболели COVID-19 за последние полгода или если они сдали ПЦР-тест с отрицательным результатом в течение последних 72 часов. Единственное послабление сделано для ресторанов - в них непривитым гражданам разрешается есть только на открытых террасах.

QR-коды оказались лишь началом процесса ужесточения санитарных мер. 17 ноября правительственный координационный комитет по борьбе с пандемией принял решение обязать детей старше 10 лет носить защитные маски в закрытых помещениях, вакцинированным подданным Бельгии также рекомендовано до конца апреля сделать прививку третьей дозой вакцины для повышения иммунитета. Предприятиям страны дано указание перевести своих сотрудников на удаленный режим работы как минимум на четыре дня в неделю в период с 20 ноября по 13 декабря.

Несмотря на все эти шаги, число выявляемых в стране новых случаев болезни продолжает расти. По сообщениям местных СМИ, правительство уже начало задумываться о введении обязательной вакцинации и комбинированных мер защиты. Если ситуация не улучшится, в Бельгии могут появиться зоны двойного контроля, для прохода в которые необходимо будет не только иметь сертификат о вакцинации, но и продемонстрировать отрицательный результат ПЦР-теста.

С начала октября в стране фиксируется устойчивый и быстрый рост числа новых случаев заражения коронавирусом. В пятницу правительство страны сообщило, что за последнюю неделю в Бельгии с населением в 11 млн человек фиксируется в среднем 11 200 новых случаев заражения в день.

Эти цифры сопоставимы с пиковыми периодами первой и наиболее тяжелой волны пандемии, однако отмечается в разы меньше госпитализаций и смертельных исходов, при этом оба показателя также растут. В среднем за последнюю неделю ежедневно здесь попадают в больницы около 250 человек, фиксируется порядка 30 смертельных случаев.