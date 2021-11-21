Многотысячная манифестация против санитарных мер завершилась в Брюсселе актами вандализма

БРЮССЕЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Акция протеста под названием "Вместе за свободу" против санитарных мер, которая собрала в воскресенье в Брюсселе около 35 тыс. человек, завершилась применением полицией водометов и слезоточивого газа, а также актами вандализма, передает корреспондент ТАСС.

Изначально акция была разрешена городскими властями. Колонна манифестантов выдвинулась в 14:00 (16:00 мск) от Северного вокзала по бульварному кольцу в направлении Южного вокзала. Около 17:00 (19:00 мск) полиция сообщила, что демонстрация завершена, и люди начали расходиться по домам, однако около 2 тыс. человек отказались покидать ее и сосредоточились в Парке Пятидесятилетия в Европейском квартале. Они начали строить баррикады, кидать камни и петарды в полицейских, которые в ответ применили слезоточивый газ и водометы. В результате акция протеста завершилась горящими баррикадами, поврежденными полицейскими машинами, актами вандализма, в том числе нападением на террасы кафе и ресторанов города.

Ужесточение санитарных мер

С 1 ноября в Бельгии введены QR-коды для доступа в рестораны и бары, больницы, развлекательные и спортивные учреждения на всей территории страны. Посещать все эти заведения бельгийцы теперь могут только в трех случаях: если они прошли полный курс вакцинации не менее двух недель назад, если они переболели COVID-19 за последние полгода или если они сдали ПЦР-тест с отрицательным результатом в течение последних 72 часов. Единственное послабление сделано для ресторанов - в них непривитым гражданам разрешается находиться только на открытых террасах.

QR-коды оказались лишь началом процесса ужесточения санитарных мер. 17 ноября правительственный координационный комитет по борьбе с пандемией принял решение обязать детей старше 10 лет носить защитные маски в закрытых помещениях, вакцинированным подданным Бельгии также рекомендовано до конца апреля 2022 года сделать прививку третьей дозой вакцины для повышения иммунитета. Предприятиям страны дано указание перевести своих сотрудников на удаленный режим работы как минимум на четыре дня в неделю в период с 20 ноября по 13 декабря.

Несмотря на все эти шаги, число выявляемых в стране новых случаев заражения продолжает расти. По сообщениям местных СМИ, правительство уже начало задумываться о введении обязательной вакцинации и комбинированных мер защиты. Если ситуация не улучшится, в Бельгии могут появиться зоны двойного контроля, для прохода в которые необходимо будет не только иметь сертификат о вакцинации, но и продемонстрировать отрицательный результат ПЦР-теста.

С начала октября в стране фиксируется устойчивый и быстрый рост числа новых случаев заражения коронавирусом. В пятницу правительство страны сообщило, что за последнюю неделю в Бельгии с населением в 11 млн человек фиксируется в среднем 11,2 тыс. новых случаев заражения в день.

Эти цифры сопоставимы с пиковыми периодами первой и наиболее тяжелой волны пандемии, однако отмечается в разы меньше госпитализаций и смертельных исходов, при этом оба показателя также растут. В среднем за последнюю неделю ежедневно здесь попадают в больницы около 250 человек, фиксируется порядка 30 смертельных случаев в сутки.