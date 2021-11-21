Число заразившихся коронавирусом в Башкирии превысило 100 тыс. человек

УФА, 21 ноября. /ТАСС/. Общее число заразившихся коронавирусом в Башкирии людей превысило 100 тыс., из которых выздоровели свыше 89 тыс., сообщила в воскресенье пресс-служба регионального Минздрава.

"Всего - 100 329 человек. Новых случаев - 677. В стационарах - 637 человек, в том числе в возрасте 60+ - 417 пациента. Из них в тяжелом состоянии - 106, на ИВЛ - 11. На амбулаторном лечении - 7 241 человек, в том числе в возрасте 60+ - 5 651 пациент. Выписано за сутки - 678 человек, всего выписано - 89 202", - сказано в сообщении.

За сутки зарегистрировано 29 случаев смерти от ковида, количество умерших с начала пандемии составило 3 249 человек, из них 2 880 - старше 60 лет. "План вакцинации от COVID-19 в Республике Башкортостан - 2 484 667 человек (общее кол-во взрослого населения - 3 105 836 чел.). Всего поступило вакцин от COVID-19 - 2 365 388 доз. Вакцинировано одним компонентом - 1 886 169 человек (76% от подлежащего вакцинации населения). Полностью завершили вакцинацию - 1 610 147 человек (64,8% от подлежащего населения)", - добавили в пресс-службе.