СМИ: берлинские клиники переносят плановые операции из-за ситуации с коронавирусом

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Все клиники Берлина переносят плановые операции из-за роста числа пациентов с COVID-19. Об этом сообщила в воскресенье газета Der Tagesspiegel.

Первыми о переносе плановых операций на ближайшие недели ранее объявили клиника Charite и больницы сети Vivantes. В воскресенье за ними последовали остальные медицинские учреждения. "Клиники всех организаций сейчас переносят плановое лечение, берлинские больницы сейчас работают полностью в кризисном режиме", - сообщил изданию руководитель Ассоциации берлинских больниц Марк Шрайнер. "Больше не удастся избежать того, что число пациентов в отделениях интенсивной терапии в ближайшие дни и недели сильно возрастет", - констатировал он.

В настоящее время в клиниках Берлина проходят лечение около 600 инфицированных коронавирусом, 176 их них находятся в интенсивной терапии.

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за последние сутки на 42 727, сообщил в воскресенье Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ). В то же время на выходных цифры обычно занижены, поскольку не все регионы передают сведения в единую базу данных.

С начала пандемии инфекция обнаружена у 5 354 942 жителей Германии. Выздоровели 4 626 300 человек. От последствий вызываемого коронавирусом заболевания за 24 часа умерли 75 пациентов. Общее число летальных исходов за все время пандемии составило в стране 99 062. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время достиг нового рекордного значения и составил 372,7.