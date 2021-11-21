СМИ: в Чехии перед локдауном для непривитых резко возросло число желающих вакцинироваться

ПРАГА, 21 ноября. /ТАСС/. Очереди из желающих получить вакцину от коронавируса выстроились перед центрами вакцинации в Праге и других крупных городах Чехии перед начинающимся в республике с понедельника локдауном для граждан, которые не привились от коронавируса и не переболели вызываемым им заболеванием. Об этом сообщило в воскресенье Чешское телевидение .

В Праге желающим привиться приходится ожидать своей очереди перед центрами вакцинации до четырех часов. Там в последние дни резко возросла нагрузка на медперсонал.

Один из центров вакцинации без предварительной записи действует на Центральном вокзале Праги. Его персонал в преддверии локдауна был переведен на 12-часовую работу. Ежедневно в нем получают уколы более 500 граждан. Наибольшим спросом пользуется вакцина американской компании Johnson & Johnson, предусматривающая одну дозу.

В Чехии за субботу прививки от коронавируса получили 15 346 человек. Особенную активность проявляют граждане в возрасте до 30 лет. Именно они хотят получить прививку препаратом Johnson & Johnson.

В Чехии, население которой составляют 10,7 млн человек, на прошлой неделе в течение двух дней фиксировались максимальные показатели новых случаев заражения ковидом за пандемию - почти по 23 тыс. в день. Общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии в республике достигло 1 995 291. Из них выздоровели 1 760 057 человек, от осложнений умерли 32 079 жителей.

27 декабря 2020 года в стране началась вакцинация от коронавируса. Иммунизацию завершили 6 248 887 жителей. В Чехию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson.