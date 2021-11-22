Инфекционисты не ожидают масштабного распространения гриппа в этом сезоне

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Масштабного распространения гриппа в этом году не ожидается, но нужно обязательно вакцинироваться против этой инфекции, чтобы не допустить опасного наслоения коронавирусной инфекции и гриппа, сообщили опрошенные ТАСС инфекционисты.

"Единственное, что мы можем сказать, что все те противоэпидемические мероприятия, которые проводятся в отношении коронавирусной инфекции, помогают и в отношении распространения гриппа. И как мы не видели в прошлом году активного распространения этой инфекции, в этом году также ожидается невысокая заболеваемость гриппом", - заявила ТАСС заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова, отвечая на вопрос, будет ли сезон гриппа тяжелее и масштабнее в этом году.

Она добавила, что рисковать встретиться с этим вирусом не стоит, поэтому надо обязательно прививаться.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов, на сегодняшний день значимого подъема заболеваемости гриппом не отмечается, поэтому самое время вакцинироваться.

"Мы активно наблюдаем за развитием событий. НИИ гриппа регулярно публикует актуальные сводки, на сегодняшний день пока значимого подъема заболеваемости по регионам в России не выявлено, так что самое время пойти и привиться", - сказал он.

Говоря о том, почему россияне неохотно идут на вакцинацию против гриппа, эксперт сказал, что, как правило, люди недостаточно информированы о том, что из себя представляют вакцины, и о том, насколько опасно эта инфекция может протекать у лиц группы риска - детей, беременных женщин, пожилых лиц и хронических пациентов, а практически здоровые люди, болея гриппом достаточно легко, могут быть активными источниками инфекции для перечисленных категорий граждан.