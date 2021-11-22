Власти Чукотки обещают в 2023 году построить в Анадыре новую школу на 500 учащихся

ТАСС, 22 ноября. Власти Чукотки направят на строительство новой школы в административном центре в Анадыре 1,8 млрд рублей, стройка завершится в 2023 году и решит проблему второй смены, сообщил ТАСС замначальника окружного департамента образования и науки Евгений Пронин.

Школы в Анадыре не строились более 40 лет.

"Уже определен подрядчик - строительством займется ООО "Чукотская торговая компания". Планируется, что школа должна быть сдана в конце 2023 года, учиться в ней будут более 500 человек. Строительство нового образовательного объекта позволит решить проблему второй смены в школах окружной столицы: сейчас все они работают в две смены. Из окружного бюджета на эти цели будет выделено 400 млн рублей, еще 1,4 млрд рублей - из бюджета федерального", - сказал Пронин.

Он уточнил, что учебное заведение строится на полуострове в рамках госпрограммы "Развитие образования и науки Чукотского автономного округа". В ней смогут учиться и дети с ограниченными возможностями здоровья, проект здания предусматривает всю соответствующую инфраструктуру.