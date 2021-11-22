ДВФУ из-за непогоды в Приморье перевел занятия в дистанционный формат

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет 22 ноября из-за циклона, который принес в Приморье дождь и мокрый снег, перевел все занятия в удаленный формат, сообщил вуз в своем канале в Telegram.

По данным Примгидромета, Приморский край в начале недели оказался под воздействием глубокого циклона, который принес осадки на большую территорию региона. Во Владивостоке снег начался вечером 20 ноября.

"Сегодня, 22 ноября, в связи с неблагоприятными погодными условиями и сложной дорожной обстановкой все занятия проводятся в электронной образовательной среде MS Teams (или иных средах, выбранных преподавателем) без посещения кампуса ДВФУ. Руководителям структурных подразделений университета рекомендуется организовать удаленный режим работы сотрудников", - говорится в сообщении.

Администрация Владивостока в своем Telegram-канале утром 22 ноября сообщила, что в городе из-за понижения температуры ожидается сильный гололед. "Во второй половине дня будет идти мокрый снег. <...> Школы и детские сады работают в обычном режиме, но родители сами принимают решение о посещении ребенком образовательного учреждения. Отсутствие на уроках сегодня не будет считаться прогулом", - говорится в сообщении.

"Примавтодор" в своем Telegram-канале сообщил, что на всех дорогах края наблюдаются осадки, но заблокированных поселений нет, проезд обеспечен ко всем населенным пунктам. Дороги города вечером 20 ноября начали обрабатывать реагентами, на время циклона закрыли движение по самому крутому во Владивостоке спуску - на улице Капитана Шефнера.

По данным онлайн-табло аэропорта Владивосток, утром 22 ноября задерживается вылет самолетов в Хабаровск и Новосибирск, отменили рейсы в Кавалерово и Дальнегорск. С прибытием в город задерживаются самолеты из Челябинска, Москвы и Петропавловска-Камчатского.