Синоптики предупредили о смещении циклона с дождем и мокрым снегом в Хабаровский край

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Циклон, который принес в Приморье дождь, снег и сильный ветер, 22 ноября будет смещаться на территорию Хабаровского края, сообщила пресс-служба Примгидромета.

По данным синоптиков, вечером 21 ноября и ночью 22 ноября на большей территории Приморья прошли умеренные, местами сильные снег и дождь, в крае отмечаются отложения мокрого снега, на юге и западе гололед. Ветер усиливался на мысах южного побережья до 25-30 м/сек. На 22-23 ноября в Приморье объявили штормовое предупреждение.

"На край начал оказывать влияние активный южный циклон. Минувшей ночью он прошел Корейский полуостров, и по данным на 7:00 22 ноября (00:00 мск) центр циклона находился над Владивостоком. <...> Сегодня циклон продолжит смещаться в северо-восточном направлении, через территорию Приморского на Хабаровский край. Днем 22 ноября в Приморье сохранятся осадки, местами сильные, на востоке очень сильные осадки (дождь, дождь со снегом, снег)", - говорится в сообщении.

Днем в Приморье ожидается понижение температуры воздуха на 5-10 градусов, скорость ветра в континентальных районах составит 13-18 м/сек, на побережье - 22-27 м/сек. Местами ожидается метель. В ночь на 23 ноября на западе и юге Приморья ожидается погода преимущественно без осадков, на остальной территории пройдет снег, на севере сильный. Сохранятся гололедные явления и сильный ветер. Температура воздуха предстоящей ночью понизится до 3-15 градусов мороза, днем 23 ноября температура составит 1-10 градусов ниже нуля.

Во Владивостоке за ночь выпало 12 мм осадков в виде дождя со снегом, отмечается гололед, осадки продолжаются. В первой половине дня 22 ноября дождь со снегом и снег продолжатся, ожидается, что они прекратятся после 14:00-16:00 (07:00-09:00 мск), температура воздуха утром составляет около нуля градусов, к вечеру ожидается понижение до пяти-семи градусов мороза.

Из-за непогоды во Владивостоке 22 ноября отменили занятия второй смены в муниципальных школах, сообщила пресс-служба городской администрации, таких школ в городе 78. "При этом все школы будут открытыми. И даже если один ребенок придет на занятия, он сможет согреться и подождать родителей. В школах будут работать дежурные учителя", - сообщили в пресс-службе.